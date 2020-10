Milan, troppa distanza col Bologna per Tomiyasu: contatti con Nastasic e Kabak

Era fra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Takehiro Tomiyasu alla fine non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Per il difensore giapponese non c’è stato accordo sulle cifre, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il Bologna che chiedeva 25 milioni e la richiesta del Milan ferma a 15.

Nastasic e Kabak - Per questo motivo che il club di via Aldo Rossi ha virato su Matija Nastasic che lo Schalke 04 potrebbe girare anche in prestito. Alla dirigenza rossonera piace molto anche Ozan Kabak.