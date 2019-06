Milan, troppo ottimismo sull'accordo: UEFA irritata dai rossoneri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il troppo ottimismo sventolato mediaticamente dal Milan a proposito dell'accordo con l'UEFA a proposito dell'Europa League e del conseguente spostamento di un anno del break-even per il fair play finanziario, avrebbe irritato e non poco la UEFA. Una fuga di notizie che non è piaciuta e che non aiuta i rossoneri a ottenere il verdetto in anticipo come avrebbero voluto. Per questo ieri Elliott ha chiesto a Boban e Gazidis una strategia comunicativa differente, che sfrutti la diplomazia.