Milan, tutti come Ibra: il volto della determinazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Per vincere il derby dovremmo avere la faccia carica e determinata di Ibrahimovic”. Un giocatore che rappresenta l’intera squadra, un totem per i compagni di squadra e l’unico capace di creare pericolo all’Inter. Il Milan si aggrappa a lui, al 38enne di Malmö, non al meglio della condizione fisica, avendo lavorato per tutta la settimana in modo individualizzato, ma ancora il migliore dell’intera rosa rossonera. “Preparo la partita per vincerla, la squadra sta bene, poi non nascondiamo le difficoltà perchè i nostri avversari sono forti. Ma dobbiamo avere la convinzione e fiducia nei nostri mezzi", ha confessato l’allenatore Stefano Pioli. “Dobbiamo dimostrare di avere le idee chiare e di aver preparato bene la partita, con una strategia ben precisa".

Ibrahimovic è arrivato a questo appuntamento seguendo un programma che gradualmente lo ha portato all’allenamento in gruppo di ieri. L’attaccante è recuperato e pronto per la sfida all’Inter, e questo dà una carica in più a tutta la squadra. Il Milan non vince un derby in casa dell’Inter dal 14 novembre 2010, quando i rossoneri si imposero per 1-0 proprio grazie a un gol di Zlatan Ibrahimovic. Un lungo digiuno in casa dei nerazzurri che Ibra spera di interrompere proprio stasera, dimostrando di essere un fuoriclasse anche alla soglia dei 40 anni.