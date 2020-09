Milan, un gigante per la difesa: in settimana contatti per Ajer

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da mettere subito a disposizione di Stefano Pioli. Il reparto arretrato è quello che preoccupa di più la dirigenza soprattutto per le assenze (Romagnoli e Musacchio ko), ma anche per la poca affidabilità di Leo Duarte e l’inesperienza di Gabbia. E se il sogno Nikola Milnekovic costa 40 milioni di euro (è la richiesta del patron della Fiorentina Commisso), un prezzo più ragionevole potrebbe farlo il Celtic con Kristoffer Ajer.

Il gigante norvegese, 22 anni e alto quasi 2 metri, è capace di impostare palla al piede con grande naturalezza, bravo con la palla al piede e nei lanci lunghi, complice un percorso giovanile in posizione più avanzata, come mediano di centrocampo e addirittura come trequartista. Un giocatore che al Milan piace da tempo, infatti i primi approcci sono stati imbastiti nel mese di giugno ma nel corso della stagione i rossoneri non hanno mai affondato il colpo anche a causa delle richieste troppo alte del Celtic.

Ma ora qualcosa è cambiato perché la società scozzese potrebbe aprire ad una formula più favorevole al Milan (prestito oneroso con diritto oppure obbligo), e in settimana ci sarà un incontro tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera per discuterne seriamente. Maldini e Massara sono interessati e vorrebbe avere un quadro più completo della situazione prima di andare definitivamente su Ajer o lasciare le porte aperte per un altro acquisto in difesa.