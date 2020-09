Milan, valutazioni in corso per riapertura San Siro al pubblico

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta valutando ogni eventualità per rendere possibile la presenza a San Siro, lunedì sera per la sfida contro il Bologna, di circa mille appassionati in rappresentanza della grande "famiglia Milan". Il club - secondo quanto filtra -, ricevute le necessarie autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, valuta questa possibilità come un primo atto di fiducia e di speranza per tutti gli appassionati, in attesa di poter tornare alla normalità. Il pubblico che eventualmente potrà accedere allo stadio sara' una rappresentanza di tutto il mondo rossonero nel massimo rispetto delle normative di sicurezza. L'obiettivo è riaccendere il calore fisico dei tifosi intorno alla squadra dopo mesi di lontananza e silenzio e dare la possibilità ad un certo numero di appassionati di seguire la propria squadra in modo attento a tutte le esigenze di salute pubblica. Per Milan-Bologna, non saranno messi in vendita biglietti. (ANSA)