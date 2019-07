© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il duello di mercato fra Milan e Roma per Jordan Veretout. La scorsa settimana il club rossonero ha incontrato i dirigenti della Fiorentina per presentare la nuova proposta per il centrocampista francese da 18 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore toccherà invece alla Roma presentare la nuova offerta, anche se da Casa Milan trapela l'intenzione di non voler andare oltre nell'asta imbastita dai viola. Veretout ha già espresso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la preferenza verso i colori rossoneri, ma non è l'unico centrocampista che piace al tandem Maldini-Boban. Esistono tre piste alternative, la prima delle quali porta a Dennis Praet della Sampdoria, seguito a ruota da Jean-Michel Seri del Fulham e Stanislav Lobotka del Celta Vigo.