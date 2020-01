© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso al momento è il più vicino a lasciare il Milan, col Siviglia che è pronto a sprintare per portare lo spagnolo in Andalusia: anche in questo caso, spiega Tuttosport, il gioco a incastri porta a un’entrata nella rosa rossonera e il prescelto potrebbe essere Luis Florentino, talentuoso centrocampista ventenne del Benfica chiesto in prestito per 18 mesi con opzione d’acquisto.