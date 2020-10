Milik fuori rosa? Non per il ct della Polonia: stasera in campo al 58'

Arkadiusz Milik non scenderà in campo con la maglia del Napoli almeno fino a gennaio, visto che non è stato inserito né in lista Champions né in quella per la Serie A, ma la cosa sembra non interessare al commissario tecnico della Polonia Brzeczek che nella sfida contro la Bosnia di questa sera lo ha mandato in campo al 58' al posto di Robert Lewandowski, che aveva già realizzato una doppietta.