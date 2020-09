Milik-Roma non si sblocca. La Juventus pensa di alzare l'offerta per avere Dzeko a prescindere

Secondo SportMediaset, la Juventus avrebbe deciso di non aspettare ulteriormente la risoluzione delle discussioni fra il Napoli, la Roma e Arek Milik. E per regalare il prima possibile Edin Dzeko ad Andrea Pirlo avrebbe deciso di alzare leggermente l'offerta iniziale per i giallorossi: dai 15-16 milioni cash, si passerebbe così ad una nuova offerta da 17 milioni per chiudere subito l'affare e soprattutto per "staccarsi" dall'operazione Milik. I giallorossi, racconta l'emittente, sono decisi a dare l'ok.