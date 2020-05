Milito: "Lautaro non è all'Inter grazie a me. Giocare con Messi sarebbe una grande opportunità"

Diego Milito, leggenda interista e oggi segretario tecnico del Racing Club de Avellaneda, ha parlato così di Lautaro Martinez e del suo possibile futuro al fianco di Lionel Messi al Barcellona: "Lautaro non è all’Inter grazie a me, ma perché è un grande giocatore. Penso che lì stia bene, ma ovviamente ha l’ottima chance di giocare al Barça e con Messi. È un attaccante molto completo che sta facendo cose geniali in Serie A. La verità è che non so cosa accadrà, ho sentito che ci sono molte voci", le sue dichiarazioni a Movistar.