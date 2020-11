Miralem Pjanic e il retroscena di mercato: "In passato sarei potuto andare all'Inter"

Ai microfoni di Canal Plus, Miralem Pjanic è tornato a parlare del suo passaggio dalla Juventus al Barcellona in estate e di alcuni retroscena di mercato riguardanti il passato: “Sono nel miglior club del mondo, con lo stile di gioco che ho sempre cercato. Il mio obiettivo è quello di vincere trofei. In passato avevo avuto l’opportunità di andare al Bayern Monaco e allInter, ma non era il momento giusto. Inoltre potevo andare alla Juve anche due anni prima, ma rischiavo di perdere due anni visto che c’erano Pogba, Pirlo e Vidal”.