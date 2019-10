Missione di Ausilio a Barcellona: l'Inter vuole Rakitic. Già fissato il prezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La scorsa settimana, rivela il quotidiano catalano 'Sport', è stato avvisato a Barcellona il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Il dirigente nerazzurro ha avuto un colloquio con i vertici del Barcellona per discutere del trasferimento a Milano a gennaio di Ivan Rakitic, calciatore tutt'altro che centrale nel progetto di Valverde.

Legato al Barcellona da un contratto in scadenza a giugno 2021, Rakitic ha una valutazione di circa 35 milioni di euro: valutazione importante, ma tutt'altro che proibitiva per un giocatore di 31 anni. La missione è stata importante e sono state poste le basi per un trasferimento del calciatore croato con cittadinanza svizzera: tutto però dipenderà dalla qualificazione dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League. E' - si legge - la condizione fondamentale per chiudere l'operazione nella prossima finestra di calciomercato.