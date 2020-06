"Mister, non mi tiro indietro". I pensieri di Mertens, Gattuso e il rinnovo (rimandato) col Napoli

Il gol, quello numero 122, gli consente di diventare il miglior cannoniere nella storia centenaria del Napoli. E spinge i compagni alla finale di Coppa Italia con la Juventus, mercoledì prossimo. Il gol di Dries Mertens contro l'Inter, proprio la squadra a cui ha detto no, adesso lascia di nuovo spazio al tema del rinnovo.

Firma rimandata - Ormai da un mese e passa - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport - si attende la firma sul nuovo biennale che prolungherà sino al 2022 il rapporto fra il cannoniere principe e il suo club. Ma per una clausola o una frase tradotta male, ancora il tira e molla fra i legali non si è concluso. Anzi, è continuato anche ieri, nelle ore che hanno preceduto la gara. Tra l’altro il belga avvertiva un po’ di affaticamento muscolare e senza prolungamento, cioè con un contratto in scadenza al 30 giugno - questa è l’attuale fotografia - il centravanti ha rischiato in proprio scendendo in campo. A Gattuso lo ha detto chiaro, a quattr’occhi: "Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro".

L'importanza di Gattuso - Del resto proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza: sulla scelta del futuro. Il tecnico punta su Dries e si è battuto col presidente De Laurentiis mediando fra le parti per arrivare al rinnovo. Che poteva essere firmato proprio ieri e fino al pomeriggio il giocatore ha atteso. Ma ancora una volta l’accordo è stato rimandato. Tutti assicurano che quella firma arriverà. Ma al di là della formalità ieri Mertens ha dimostrato tutto il suo attaccamento ai colori e all’ambiente, senza proclami.