Modric ritrova CR7: "Bello vederlo dopo tanto tempo. Parlato di tutto, anche del Real Madrid"

In vista della sfida della Croazia con Portogallo in programma mercoledì sera, Luka Modric ha parlato in conferenza stampa. Una gara importante per gli uomini di Dalic, visto che in caso di sconfitta rischierebbero di essere retrocessi in Nations League: “Il Portogallo è una squadra forte, con giovani di talento che sono aiutati da Pepe e Cristiano Ronaldo. Per me sono una delle squadre più forti al mondo. L’incontro con CR7? Sono felice di averlo rivisto dopo così tanto tempo, abbiamo parlato un po’ di tutto. Abbiamo tanti bei ricordi. Abbiamo parlato anche del Real Madrid, una semplice conversazione fra amici senza entrare troppo nei dettagli”.