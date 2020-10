Monte ingaggi Serie A, Juventus "dimagrita" di 58mln. Crescono Lazio, Inter e Atalanta

La crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 ha colpito tutto. Anche il ricchissimo mondo del pallone. Per questo motivo il calciomercato che è appena concluso ha visto un netto contenimento dei costi per i cartellini rispetto alle passate finestre di trasferimento ma anche uno snellimento sul fronte degli stipendi. Da apripista, anche in questo caso, troviamo attraverso i dati de La Gazzetta dello Sport, la Juventus che rispetto a dodici mesi fa si è tolta ben 58 milioni di euro d'ingaggi.

Sul versante opposto, spiccano, invece le altre tre società chiamate a misurarsi con la prossima Champions League. Lazio, Inter e Atalanta. I capitolini hanno visto crescere il proprio monte ingaggi di 11 milioni di euro (sul quale ha pesato non poco il rinnovo di Ciro Immobile, mentre i nerazzurri hanno messo in archivio un +10. Cresce anche l'Atalanta che per competere nuovamente con le big del calcio europeo ha aumentato il proprio monte stipendi di 6,6 milioni di euro.