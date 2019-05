Montella: "Messi alla prova in modo violento, padroni del destino"

© foto di Federico De Luca

Sfida salvezza per la Fiorentina contro il Genoa nella giornata di domani, dopo un solo pareggio e sei sconfitte consecutive Vincenzo Montella parla in conferenza stampa . "Abbiamo lavorato sulla testa, sulla consapevolezza, esaminando quel che è successo nelle ultime sette gare. Il destino ci ha messo la mano sopra ma domani dobbiamo essere consapevoli: ci giochiamo una stagione, dobbiamo difendere Firenze e non solo la Fiorentina. Siamo stati messi tutti alla prova in modo violento, in modo inaspettato ma se siamo intelligenti è un momento di crescita e di unione futura. I ragazzi li vedo bene, ci sono state prestazioni migliori e altre no. E' successo l'incredibile, ora serve coraggio senza vittimismo, consapevoli che dipende solo da noi. Non dobbiamo avere paura, il destino della Fiorentina dipende da noi".