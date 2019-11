Montella non teme l'esonero: "Spero di essere al centro sportivo nel '21"

© foto di Giacomo Morini

Nelle ultime settimane si è parlato della posizione di Vincenzo Montella in bilico, soprattutto dopo le sconfitte contro Cagliari e Verona, ma nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Lecce, l'allenatore ha affermato di pensare al futuro, visto che ha risposto a una domanda sulla possibilità di lavorare nel nuovo centro sportivo nel 2021: "Sarebbe bello. Ho visto il centro sportivo e siamo tutti coinvolti per dare supporto alle esigenze. C'è grande volontà del presidente per accontentare tutti. Mi auguro che come ha detto il sindaco, possa fare un regalo d'anticipo per poterlo, magari personalmente, inaugurare".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.