Montella: "Vlahovic o Pedro? Mia scelta è stata chiara nelle preferenze"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, parlando così nello specifico di Federico Chiesa e delle possibile soluzioni in attacco senza Ribery: "Chiesa si è allenato con noi. E' recuperato fisicamente e mentalmente perché vuole esserci.

Senza Ribery ci sono più dubbi sul modulo da usare?

"Vorrei dare pochissimi vantaggi a Mazzarri perché lavora tantissimo sugli avversari. Abbiamo delle possibilità,con calciatori che possono fare entrambi i moduli (4-3-3 e 3-5-2)".

Con quale attaccante pensa di ripartire contro il Torino?

"C'era l'idea di iniziare con Vlahovic e poi inserire Pedro per dargli qualche minuto. Ha giocato poco ma la mia scelta è stata chiara nelle preferenze. E' un calciatore che deve crescere. Boateng non si è ancora allenato in gruppo. E' da valutare".