Monza, Berlusconi: "Ibra e Kaka nostri obiettivi, mai dire mai. Daniel Maldini? Magari"

Intervenuto in diretta telefonica a Qui Studio a Voi Stadio su Telelombardia, il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha commentato la promozione del club brianzolo in Serie B, ampiamente celebrata oggi con la conferenza stampa alla quale hanno preso parte Adriano Galliani, Cristian Brocchi e il sindaco Dario Allevi: "Sto bene e sono molto preoccupato per la situazione italiana e mi sto adoperando per vedere se riusciamo a superarla".

Alla fine è arrivata la promozione in Serie B.

“Mi emoziono ancora con il calcio. Se non fosse così, non starei ancora in campo e non si vince se non ce la si mette tutta e ci si emoziona. Ho vissuto con gioia la notizia della promozione, ho brindato a tavola con mia figlia anche perché non possiamo fare feste pubbliche”.

Una promozione meritata.

“E’ dei ragazzi in campo, dell’allenatore, di tutti i dirigenti e soprattutto di Adriano Galliani, che è sempre stato molto attivo e presente. Io ho sempre parlato con i giocatori, facendo quello che facevo al Milan con i risultati che abbiamo ottenuto. Ho sempre ricordato a tutti che era importante che la squadra giocasse in maniera collettiva, mettendo in atto gli schemi provati in allenamento. Poi prendevo i giocatori singolarmente e gli davo dei consigli personalizzati tra di loro”.

Ora la Serie A?

“Magari, magari. Noi ci stiamo preparando per fare un bel campionato di Serie B. Pensiamo a 4-5 rinforzi per la prossima stagione. Possiamo prendere determinati giocatori, cercando ragazzi in Serie B e in Serie C con un’età sui 23 anni”.

Come immagina Milan-Monza in Serie A?

“Non indosserò nessuna sciarpa, ma il mio cuore batte a metà per il Milan e metà per il Monza. E penso che sarà così anche per quell’eventuale partita. Ma adesso dobbiamo pensare alla Serie B”.

Cosa pensa del Milan?

“Io penso che siano tante le cose che una squadra e i giocatori devono avere per arrivare ai risultati. Credo che ci potrà essere un nuovo allenatore capace”.

La Serie A con il Monza?

“Sono ottimista per arrivare ad una vittoria del campionato di Serie B”.

Cosa pensa del momento di Maldini?

“Non ho sentito la sua battuta, ma non ci sarei rimasto male. Si sarà sentito toccato personalmente. È difficile per un giocatore trasformarsi in qualcuno che si deve prendere cura degli altri. Non sempre chi è stato giocatore, supera il suo individualismo, stando accanto ai calciatori. Io voglio molto bene a Paolo, ho voluto molto bene a Cesare e voglio molto bene a Daniel, che annuncia di essere un ottimo giocatore. Lui al Monza? Speriamo”.

Crede che i tifosi del Milan la rimpiangano o che poteva lasciare il Milan in mani migliori?

“Non è facile trovare un successore di Berlusconi. Io credo che abbia fatto quello che si doveva fare. Sono ancora vicino al Milan e do dei suggerimenti. Spero che ce la facciano a portare il club nuovamente in alto e sempre di più”.

Pensa a Ibrahimovic?

“Lui e Kakà sono stati dei nostri obiettivi, ma per motivi extracalcistici abbiamo dovuto rinunciare. Ma sia per Ibra sia per Kakà, non si sa mai”.

Che consiglio dà al Milan?

“Di preparare bene le partite, ripassando gli schemi che si fanno in allenamento e andare in campo, affidandosi alla voglia di mettere in atto degli schemi che possano portare, in maniera razionale, al gol”.