Morata decide la sfida di Kiev. Rabiot: "Giocatore completo, sa fare bene le due fasi"

La Juve parte con il piede giusto in Champions League. I bianconeri vincono 2-0 a Kiev grazie alla doppietta realizzata nella ripresa da Alvaro Morata. Ai microfoni di Juventus Tv, Adrien Rabiot ha commentato la partita: "Era importante vincere la prima partita, non era facile ma ci serviva per prendere fiducia. Abbiamo fatto una buona partita, con Bentancur siamo stati presenti fisicamente e siamo riusciti a dare equilibro. Penso che abbiamo giocato bene, stiamo migliorando. Con il Crotone abbiamo avuto qualche difficoltà, ma oggi ci abbiamo messo più intensità in fase di possesso e di non possesso. Siamo stati uniti ed equilibrati".

L'importanza di Morata: "Sa giocare con la palla, attacca la profondità e aiuta tanto in fase difensiva".