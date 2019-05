Moses: "Con Conte ho svoltato. Con lui all'Inter? Non conosco il futuro"

© foto di Francesca Ceciarini

Intervistato dall'emittente turca TRT World, Victor Moses, giocatore nigeriano del Fenerbahçe, ha parlato tra le altre cose anche del suo ex tecnico al Chelsea Antonio Conte, accostato alla panchina dell'Inter: "Ho lavorato con molti allenatori e ho apprezzato ognuno di loro. Ma quando Conte arrivò al Chelsea cambiò tutto: è un uomo sorprendente, mi ha aiutato a credere in me stesso. Nelle due stagioni con lui abbiamo vinto campionato e FA Cup, per me è stato un punto di svolta; avrò sempre grande rispetto per lui, è un uomo eccezionale".

Sulle voci che vogliono anche lo stesso giocatore nel mirino dell'Inter, Moses ha sottolineato: "Raggiungere Conte all'Inter? Io ora sono qui al Fenerbahçe e voglio continuare a giocare il mio calcio per il momento, non so cosa mi riserverà il futuro ma questo è un grande club e io lo adoro".