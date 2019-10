© foto di www.imagephotoagency.it

"Più che sufficiente". Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara di Fabbri di Bologna in Brescia-Inter. Non riesce semmai a convincere in fase di gestione della partita. Occhio però a Gagliardini che è stato ammonito per la manata a Tonali a terra, ci poteva stare anche il rosso. Bene invece sui rigori, nonostante le tante proteste: non c'erano i tre tiri da dischetto per il Brescia.