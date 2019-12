Moviola Inter-Barça: per il CorSport regolare la seconda rete di Lautaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una serata da incubo per l'Inter, quella di ieri col Barcellona. La sconfitta maturata a San Siro ha estromesso i nerazzurri dalla Champions, anche se durante i 90' ci sono stati diversi sussulti che avevano fatto credere all'impresa. In particolare ci riferiamo ai 3 gol annullati ai nerazzurri, uno a Lukaku (7') e due a Lautaro (73' e 80'). Tre segnalazioni che sembrano corrette, anche se i tre quotidiani sportivi nazionali danno interpretazioni diverse:

La Gazzetta dello Sport: Al 7' il primo fuorigioco di una notte nel segno dell'offside: Lukaku in rete ma è chiaramente irregolare. Al 73' Lautaro a segno, ma strozza l'esultanza: posizione irregolare sul tiro di Godin, come conferma anche il VAR. All'80' niente gioia per Lautaro: ancora fuorigioco, per la terza e ultima volta.

Corriere dello Sport: La rete che avrebbe portato l'Inter sul 2-1 a 10 minuti dalla fine nasconde probabilmente un errore dell'arbitro Kuipers e del suo VAR (Van Boekel): sul tiro di Politano, infatti, Umtiti va, con il piede sinistro, a cercare il pallone, dimostrando così la sua volontà di fermare il pallone. Una 'giocata', dunque, che rimetterebbe in gioco Lukaku (poi segnerà Lautaro in scivolata), il pallone non gli arriva inaspettato, difficile sostenere la tesi della 'deviazione'.

Per questo, scrive il quotidiano, l'episodio avrebbe meritato una recisione più approfondita da parte del VAR.

Tuttosport: Nulla da ridire sulle tre reti annullate per fuorigioco a Lukaku e Martinez: in tutti i casi i fuorigioco erano netti.