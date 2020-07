Muntari: "Che periodo fantastico con Mourinho. Noi del Triplete abbiamo ancora una chat"

Ai microfoni di Metro FM, emittente ghanese, è tornato a parlare Sulley Muntari, ex centrocampista dell’Inter. Nel corso della sua intervista, Muntari si è soffermato soprattutto sul suo ex allenatore José Mourinho: "È il leader e devi obbedire a ciò che ti dice il tuo allenatore, ed è quello che vuole dalla sua parte - le parole riportate da Fcinternews.it -. Quindi, se vuole che i giocatori difendano in un certo modo, devono farlo. Ogni allenatore ha il suo stile di gioco ed è così che vuole che la sua squadra giochi, questa è la sua scelta. Ad esempio, quando era il nostro allenatore, non diceva nulla durante le partite perché noi sapevamo cosa voleva. Sapevamo dove volevamo essere e soprattutto sapevamo di volere vincere. È stato fantastico. Ci teniamo ancora in contatto mentre parlo, il gruppo del Triplete ha una chat su WhatsApp. C'era sempre divertimento intorno a lui. È un uomo di principio, è un allenatore straordinario. Ti dà tutta l'attenzione che ti serve per poter performare meglio. Non accetta se non sei in buona forma, dovresti essere in buona forma tutto l'anno. Questo è quello che ottiene dai suoi giocatori e tutti gli sono fedeli perché è leale. È davvero fantastico".