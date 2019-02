© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista che s'è trasferito dalla Lazio alla SPAL nelle ultime ore di calciomercato, ha raccontato così il suo primo impatto con la squadra di Ferrara: "Ho scelto questa piazza perché credo che qui ci sia tutto per dimostrare quanto valgo. Non vedo l’ora di entrare in campo e combattere per un popolo e per la famiglia della SPAL. Qui sto trovando un ambiente familiare e le persone sono tranquille, aspetti che mi portano a tirare fuori qualcosa in più quando si scende in campo: ho visto le partite in tv, lo stadio è sempre pieno e i tifosi sono vicini”.

Murgia per questa nuova avventura ha scelto la maglia numero 11.