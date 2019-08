© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta pareggia a venti dalla fine. È Luis Muriel, da 25 metri, a esplodere il destro - che passa in mezzo alle gambe di due difensori ferraresi - all'angolino, bucando Berisha per il 2-2. Tutto da rifare, quindi, per la SPAL, dopo il doppio vantaggio del primo tempo.