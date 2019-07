Jeison Murillo, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato così della sua nuova avventura alla Sampdoria: "L’ultima stagione in Spagna non è stata soddisfacente per me, cercavo qualcosa che mi potesse fare ritornare in alto. Avevo diverse richieste, anche da altri campionati, ma in Italia mi ero trovato molto bene all’Inter. Volevo tornare a essere e a sentirmi importante. La Sampdoria mi ha offerto questa opportunità, è una società prestigiosa con una bella storia e una tifoseria conosciuta in tutto il mondo", le dichiarazioni del difensore colombiano appena arrivato dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto.