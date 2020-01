Nagelsmann su Demme-Napoli: "Al cuor non si comanda"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, parla in conferenza stampa dell'addio di Diego Demme, passato al Napoli: “La partenza di Demme è stata una grave perdita per la nostra squadra. Era il capitano ma al cuor non si comanda e non potevamo impedirgli di vestire la maglia azzurra. E’ un giocatore di grande esperienza e sono sicuro che potrà essere determinante anche in Serie A“.