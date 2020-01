© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall'Inter, ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia terminata 4-1 per i meneghini. "Conte? Io non ho mai avuto problemi con lui, mi ha sempre detto le cose in faccia. Quando mi vengono dette io apprezzo. Sono uomo, innanzitutto, lui lo è stato con me. Questa è la vita".