Nainggolan e l'addio all'Inter: "Conte mi disse che era malato per me"

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, parla così del suo addio all'Inter in una intervista concessa a DAZN. Il rimpianto del belga è non essersi potuto allenatore con Conte: "Mi sarebbe piaciuto, perché in un mese ho scoperto la sua determinazione, le sue idee, era molto chiaro e diretto. Quando non gli andava bene una cosa te lo diceva. Mi ha chiamato da parte durante la preparazione e mi ha detto, "Guarda, per te io ero malato, ti volevo al Chelsea con me, ma è stata presa una decisione dalla società, che io condivido". Me lo ha detto chiaro e tondo dal primo giorno e io apprezzo chi ti viene a dire le cose, per cui sono stato molto tranquillo e gli ho detto che non c'era problema"