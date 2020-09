Nainggolan impossibile, Godin probabile. Cosa ha fatto il Cagliari questa settimana

Il Cagliari si rifà il look seguendo le direttive di mister Eusebio Di Francesco. La settimana che si avvia alla conclusione ha portato in Sardegna due prospetti importanti, chiuso al sogno Nainggolan e aperto spiragli per il possibile arrivo di un campione del calibro di Diego Godin.

Sottil e Zappa in Sardegna - A inizio settimana il club sardo ha accolto e annunciato i colpi Riccardo Sottil dalla Fiorentina e Gabriele Zappa dal Pescara: il primo arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club viola. Il secondo a titolo definitivo, contratto fino al 2025, con Damir Ceter che va in prestito a Pescara. In dirittura d'arrivo anche Zito Luvumbo, angolano del Primeiro de Agosto.

Nainggolan impossibile, sorpresa Godin - Il presidente Giulini nei giorni scorsi ha incontrato l'Inter per capire la fattibilità del ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari: no chance, il responso del summit coi nerazzurri. Sottotraccia, però, il numero uno sardo ha gettato le basi per il clamoroso colpo Diego Godin: l'uruguaiano è in uscita dai nerazzurri e la Sardegna, anche grazie alla moglie nata proprio sull'isola, è oggi più che una semplice possibilità.