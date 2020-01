Fonte: Dall'inviato a San Siro, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, al termine della gara persa per 4-1 contro l'Inter è tornato sulla scelta, in estate, di ritornare in Sardegna. "Io non faccio mercato, io sono un giocatore. Per me ci potevo stare, loro hanno fatto altre scelte e io ho dovuto accettare. Io sono un uomo, quando non mi vogliono non mi piango addosso. Voglio giocare e divertirmi ancora".