© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere dello Sport, Radja Nainggolan parla del suo addio alla Roma e del rapporto con Di Francesco e Monchi: "Cosa non ha funzionato? Ero convinto che fosse di Francesco a non volermi, d'accordo con Monchi. Poi mi ha chiamato alla Samp: 'Ti voglio con me, ci possiamo divertire'. Monchi? Si vede che il lavoro in Italia non gli è andato bene, Roma non era il suo mondo. È andato via dopo cinque mesi e due giorni dopo ha già firmato col Siviglia. Ero convinto di avere un buon rapporto con lui".