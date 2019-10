Nainggolan sull'addio di De Rossi: "Era come Daniele Conti al Cagliari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L’addio di De Rossi? Lui per me era un po’ come Daniele Conti al Cagliari". Radja Nainggolan ai microfoni di DAZN parla così della partenza in direzione Argentina dell'ex compagno di squadra: "Lo sentivi in campo e fuori, è un simbolo per quello che fa non per chi è. Quando vai a Roma magari pensi che Totti e De Rossi possano essere ingombranti, invece conoscerli è stata la più bella sorpresa della mia carriera, sono uno più bello dell’altro come compagni. Il Boca? Lui mi diceva che La Bombonera è uno stadio in cui avrebbe voluto giocare, secondo me ha fatto bene".