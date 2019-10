Nainggolan: "Tornare qui è stato semplice. Dedico il gol a mia moglie”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radja Nainggolan è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del successo del suo Cagliari sulla SPAL: "Sono molto contento, è stato un bel gol. Avevo Castro davanti, ho detto 'se mi annulla pure questo...'. Sismo contenti della prestazione, abbiamo pressato sin dall'inizio. Abbiamo fatto una gran partita. Stiamo migliorando, la classifica è buona. C'è entusiasmo, speriamo di andare avanti così. Questo è l'anno del centenario, dobbiamo fare le cose per bene. Il primo obiettivo è la salvezza, poi chissà dove possiamo arrivare. Non siamo partiti bene, ma ce l'aspettavamo, non era facile con così tanti giocatori nuovi. Adesso stiamo raccogliendo buoni risultati, e la classifica sta parlando. Ho sempre fatto il massimo qua e sono sempre stato apprezzato per questo, tornare qua è stata una scelta facile, mi hanno riaccolto come un figlio adottivo. Per questo do il massimo. La dedica va a mia moglie, è un momento particolare per lei".