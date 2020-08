Napoli, 50 milioni per rifare la difesa: Gabriel e Reguilon i due obiettivi azzurri

Cinquanta milioni di euro circa per due colpi: è questa la cifra stanziata dal Napoli per due acquisti per rinforzare la difesa. Si tratta di Gabriel, 25 milioni, e Reguilon, stesso prezzo. Per il primo, centrale brasiliano, c'è già la stretta di mano tra i due club, per il secondo, terzino spagnolo di 23 anni, bisogna ancora trovare l'accordo col Real Madrid. Lo riporta il Corriere dello Sport.