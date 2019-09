© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A mercato finito, il Napoli può concentrarsi sui rinnovi di contratto e in cima alla lista ci sono i dossier di Allan e Lorenzo Insigne. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano ha chiesto udienza alla società - tramite il suo entourage - per discuterne. Per quanto riguarda il capitano, invece, la situazione è diversa. A Mino Raiola, suo agente, è stato prospettato un prolungamento con ritocco verso il basso. Un'opzione che sicuramente non ha fatto felice il potente procuratore italo-olandese.