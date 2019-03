Napoli, ADL: "Annata positiva, capito chi è adatto al gioco di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, entrando al vertice tra FIGC e delegazione cinese a Roma. "È stato un anno dove abbiamo, grazie ad Ancelotti, sperimentato tutte le potenzialità dei giocatori che avevamo a disposizione e quindi abbiamo anche fatto tesoro di chi è più corretto per un gioco ancelottiano e chi invece, pur essendo un grandissimo campione di grandi prospettive, forse è meglio che giochi da qualche altra parte. Serie A in Cina? Io approfitterei del mese di agosto per iniziare con un assaggio di qualche nostra partita di cartello in giro per l'Europa. Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, un altro a Londra, un altro a Berlino o a Madrid o a Barcellona, perché non cominciare lì il nostro campionato? Non tradiremmo i tifosi perché sarebbero tutti a mollo, in quel mese abbandonano sempre le nostre città". Lo riporta TuttoNapoli.