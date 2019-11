Napoli, ADL studia la multa per i giocatori: fino al 25% dello stipendio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caos in casa Napoli è ancora all'ordine del giorno e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis sta studiando una multa pesante per gli ammutinati. Con il presidente anche i suoi uomini di fiducia Chiavelli, Formisano, Giuntoli, Lombardo e l'avvocato Grassani con una linea da seguire: il club potrebbe richiedere sanzioni attraverso il collegio di disciplina che potrebbero lievitare, passando dal 5% per cento della mensilità, che pareva l’intenzione iniziale, al 25%, come consentito dall’accordo collettivo.