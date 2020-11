Napoli, ag. Insigne: "Con Gattuso feeling straordinario, ma non parliamo di rinnovo"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a TeleCapri nel corso della trasmissione TeleCapri Onda Azzurra: "Insigne leader anche in Nazionale? Sono felice che venga riconosciuto come tale, ma credo che abbia già dimostrato più volte e da tempo il suo valore, anche con l’Italia. Ormai da anni è un calciatore molto importante, magari qualcuno se ne è accorto solo ora, ed è riconosciuto come tale all’unanimità. E’ già da tempo uno dei leader del Napoli, forse oggi è stato responsabilizzato maggiormente e lui queste responsabilità se le è prese volentieri.

Mancini e Gattuso? "

Sicuramente i tecnici sono importanti per tutti i calciatori, la prima marcia la dà l’allenatore. Mancini e Gattuso hanno avuto meriti importanti nella crescita ulteriore di Insigne. Con Gattuso c’è un feeling straordinario, si vogliono bene, c’è un rapporto umano che va al di là del calcio. Lui, come Mancini, stima molto Lorenzo e ne riconoscono anche l’enorme professionalità. Insigne è un perfezionista assoluto, cura in modo maniacale ogni aspetto della sua vita da atleta, specie l’alimentazione, sulla quale ha una cura che infastidisce quasi anche me. Per esempio nel corso del primo lockdown, in cui non era possibile allenarsi in campo, è stato talmente attento che è arrivato in ritiro con un chilo in meno rispetto a come stava".

Il rinnovo di Insigne può essere favorito anche da quello di Gattuso?

"A prescindere dal rapporto speciale che ha con il mister, Insigne ha un rapporto viscerale innanzitutto con il Napoli. E’ tuttavia molto presto per parlarne, visto anche il momento che sta attraversando il mondo del calcio e l’Italia credo sia ingiusto affrontare questi discorsi. Adesso bisogna solo pedalare e fare un grandissimo campionato con il Napoli, non c’è neanche la necessità di parlare di rinnovo oltre il 2022. L’unica cosa che conta per lui ora è fare una grandissima stagione con il suo Napoli".