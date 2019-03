Napoli, ag. Malcuit: "Neanche presa in considerazione l'ipotesi Arsenal"

Su Radio CRC, Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato così del suo assistito e del presunto interesse dell'Arsenal per lui: "Sapevo che dopo l'infortunio di Bellerin il club era alla ricerca di un terzino, ma Kevin era appena arrivato a Napoli e giocando sempre di più con Ancelotti, non abbiamo preso in considerazione certe ipotesi. Konaté del Lipsia? E' un mio assistito, ha appena rinnovato con il Lipsia, ma non ne ho mai parlato con Giuntoli. E' un professionista serio, un '99 che ha tanta voglia di imparare e giocare. Al fianco di Koulibaly sarebbe il top".