© foto di Dimitri Conti

È ormai tutto definito per il trasferimento di Eljif Elmas al Napoli: la chiusura della trattativa è stata solo rimandata di qualche ora per sistemare gli ultimi dettagli e i termini di pagamento. In giornata si dovrebbe chiudere l'accordo per il centrocampista macedone del Fenerbahce, che potrà così unirsi alla squadra in ritiro a Dimaro. Lo riporta Sky Sport.