Napoli alla fase a gironi di E.League: bagarre e corsa agli altri posti in A. Ecco come funziona

E' caos per un posto in Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli. Con il successo degli azzurri, adesso si complica la corsa per le altre contendenti alla seconda competizione continentale. La formazione di Gennaro Gattuso ha matematicamente conquistato un posto alla fase a gironi di Europa League, a prescindere da quale sarà il suo piazzamento. Andiamo ad analizzare ora le possibilità per le altre squadre nella corsa a un posto in Europa.

Se il Napoli arriva tra le prime quattro Napoli in Champions. Quinta e sesta alla fase a gironi di Europa League. Settima ai play-off di Europa League.

Se il Napoli arriva quinto o sesto Napoli alla fase a gironi di Europa League. Quinta o sesta classificata alla fase a gironi di Europa League. Settima alla fase preliminare di Europa League.

Se il Napoli arriva settimo posto in giù Napoli alla fase a gironi di Europa League. Quinta alla fase a gironi di Europa League. Sesta alla fase preliminare di Europa League.