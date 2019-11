© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Fcinternews.it, c’è anche l’Inter sulle tracce del centrocampista del Napoli Allan, in uscita dal club azzurro. Un anno fa il Napoli disse no all'offerta da 70 milioni di euro del PSG, valutando il proprio numero 5 addirittura circa 100 milioni. Il prezzo dopo la Copa America vinta con il Brasile è un po' calato, ma dal club azzurro fanno sapere di non essere intenzionati eventualmente a cedere il proprio centrocampista per scambi o con contropartite tecniche ma solamente di fronte a una proposta da 60-70 milioni in su.

Quello di Allan non è un nome sconosciuto ai dirigenti nerazzurri. Nell'estate 2012 dopo il Mondiale Under 20 Piero Ausilio lo aveva già bloccato. Operazione da 3 milioni di euro al Vasco da Gama e contatto quadriennale per il mediano. Un affare sfumato solo per la mancanza di uno slot per il posto da extracomunitario. E così Allan ha preso la strada di Udine.