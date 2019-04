Napoli, altra rivale per l'obiettivo Trippier: c'è anche l'Atletico Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche l'Atletico Madrid in corsa per il terzino del Tottenham Kieran Trippier. Come riporta il Daily Mail infatti, i Colchoneros sono pronti a dare battaglia al Napoli per l'esterno della nazionale inglese: al momento, l'Atletico ha fatto una proposta di circa 20 milioni di euro più bonus, cifra lontana dagli oltre 40 che chiedono gli Spurs.