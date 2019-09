© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quali sono gli obiettivi del Napoli? A questa complessa domanda ha provato a rispondere il tecnico Carlo Ancelotti, intervenuto a Radio Anch'Io lo Sport: "Chi lo sa... Questa è una squadra che fa bene da tanto tempo, anche se negli anni scorsi è mancato qualcosina per arrivare al primo posto. Questo qualcosina è arrivato da un mercato oculato e noi ci proveremo. Riuscirci non è semplice ma abbiamo la convinzione poterci provare. La Champions? Per come abbiamo iniziato il girone gli ottavi sono a portata di mano. Il Genk è partito male, ma come sempre nelle gare di Champions serve tenere gli occhi aperti. Siamo partiti meglio dell'anno scorso ed il gruppo è meno complicato, per questo contiamo di arrivare agli ottavi".