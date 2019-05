Napoli, Ancelotti non molla Albiol: la difesa ripartirà con i suoi pilastri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A Valencia tornerà per le vacanze. Ci resterà un mese e poi farà ritorno a Napoli. E' felice lì e vuole vincere lo Scudetto". Con queste parole Miguel Albiol, papà di Raul, ha spento i rumors di mercato su un possibile addio in estate per far ritorno al suo Valencia e chiudere lì la carriera. Il difensore del Napoli sarà uno dei punti fermi anche della prossima stagione. Una conferma non da poco per Carlo Ancelotti che ha più volte elogiato pubblicamente la qualità, l'esperienza e la leadership del difensore. Il tecnico nelle ultime conferenze stampa ha indicato nell'assenza di Albiol per infortunio - da febbraio ad inizio maggio - uno dei principali motivi del calo di rendimento.

La conferma di Albiol, unita a quella di Koulibaly che ha rinnovato il suo contratto con tanto di ingaggio record per il club partenopeo da oltre 6mln di euro, permetterà ad Ancelotti di ripartire dai suoi pilastri difensivi. Non è stata in realtà negativa la stagione di Maksimovic, rivalutato da Ancelotti come prima alternativa ai titolari con addirittura 28 presenze raccolte in stagione, ma col ritorno dello spagnolo anche Koulibaly è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli e la linea difensiva è tornata ad essere guidata con quella esperienza che ha permesso al Napoli di crescere anche come efficacia e qualità di gioco con quella pressione a tutto campo senza più allungarsi e sfilacciarsi tra i reparti. La conferma di Albiol permetterà probabilmente al Napoli di rinviare investimenti in quel ruolo, per dirottarli evidentemente altrove, presentandosi dunque con i due titolari ed alle loro spalle un Maksimovic rilanciato quest'anno, Chiriches che ha risolto i problemi fisici alle spalle e probabilmente Luperto - prodotto del settore giovanile in crescita ed utile anche in chiave liste federali e Uefa - a completare il reparto.