Napoli-Liverpool sarà anche lo scontro fra Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp, due fra i migliori tecnico del panorama internazionale. Del duello col collega tedesco il numero uno azzurro si è espresso in conferenza stampa: "La differenza la fanno i protagonisti, gli allenatori possono non fare danni. Ci sono quelli che distruggono le squadre e quelli che non incidono (ride, ndr)".