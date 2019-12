© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora in piedi lo scambio Llorente-Politano con l’Inter per il Napoli. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la formula scelta anche per questa doppia operazione, è il prestito: sull'ex Sassuolo l'interesse non manca, da capire se il suo inserimento nel roster azzurro possa essere utile a Gattuso e al giocatore stesso, a caccia di spazio. A fare posto a Politano potrebbe essere Younes.