Napoli-Arsenal -1, Ancelotti: "Serviranno intensità, attenzione, equilibrio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La squadra è consapevole che ci sono possibilità di ribaltare il risultato dell'andata. Giochiamo in casa, sappiamo che il pubblico può darci una mano importante. Carlo Ancelotti parla così a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Arsenal (si riparte dal 2-0 di Londra in favore dei Gunners). "Servirà una gara intelligente, dovremo mettere intensità, attenzione ed equilibrio per tutti i 90 minuti".

Come sta la squadra? Dubbi di formazione?

"Le condizioni della squadra sono buone, non ci sono infortunati a parte Ounas. E Albiol e Diawara che saranno pronti per le semifinali, sperando di arrivarci (ride, ndr). Devo fare alcune valutazioni, è normale in questi casi, ma a prescindere dalla formazione a contare soprattutto sarà l'atteggiamento".

Quanto conterà l'effetto San Paolo?

"In queste partite molto sentite c'è sempre un ambiente particolare, tutti ti spronano, vogliono una squadra che dia il massimo e su questo non ci sono dubbi".

Juve out dalla Champions una sorpresa?

"Se l'aspettavano in pochi, ma questa è la Champions. E' arrivata all'appuntamento in un momento non brillante, con diversi acciaccati e questo ti condiziona il cammino. Era una delle pretendenti a vincere, l'uscita ai quarti è sorprendente ma in Champions succede".

Napoli ultimo baluardo in Europa?

"Sicuramente è uno stimolo, cercheremo di tenere alto il nome del calcio italiano in una stagione non brillantissima per le italiane".